На утро 14 ноября в Саратовской области стало известно о 225 случаях заражения коронавирусом, это новый рекорд. Об этом сообщили в телеграм-канале оперативного штаба.

Общее количество заболевших с начала пандемии составляет 233,42 тысячи человек, выздоровели 16,559 тысячи,за сутки 303.

Новые случаи распределились так: Саратов — 122, Энгельсский район — 25, Балаковский — 12, Балашовский, Вольский и Пугачевский — по шесть, Ершовский и Ртищевский — по пять, Краснокутский, Краснопартизанский, Перелюбский, Питерский и Хвалынский — по четыре, Красноармейский, Романовский, Татищевский районы и ЗАТО Светлый — по три, Ивантеевский район — два, Воскресенский, Калининский, Новоузенский и Саратовский — по одному.

Отметим, что очередной » rel=»noopener» target=»_blank»>третий раз за неделю рекорд по заражениям в регионе становится выше и выше.