На утро 12 декабря в Саратовской области зафиксирован новый рекорд по числу заболевших covid-19. Об этом сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Отмечено 264 новых случаев, все заболевшие – контактные лица.

По территории области пациенты регистрировались: Саратов — 134, Балаковский район — 19, Вольский, Петровский и Энгельсский — по 11, Балашовский и Ртищевский — по восемь, Аркадакский и Калининский — по семь, Екатериновский, Лысогорский и Хвалынский — по шесть, Воскресенский — пять, Аткарский, Красноармейский районы и ЗАТО Светлый — по четыре, Татищевский и Турковский районы — по три, Базарно-Карабулакский, Ершовский и Саратовский — по два, Ровенский — один.

Общее число заболевших перевалило за 30 тысяч и выросло до 30,246 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 25,622 тысячи человек.