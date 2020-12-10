В Саратовской области за минувшие сутки новой коронавиурсной инфекцией заболели 261 человек, что является новым рекордом. Об этом сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Новые случаи заболевания зафиксированы в Саратове — 110, Энгельсском район — 25, Балашовском — 15, Балаковском — 13, Новоузенском — девять, Петровском — восемь, Вольском, Калининском и Советском — по семь, Александрово-Гайском и Хвалынском — по шесть, Ершовском и Лысогорском районах, ЗАТО Светлый — по пять, Ртищевском, Татищевском, Турковском и Федоровском — по четыре, Воскресенском, Дергачевском, Романовском и Самойловском — по три, Краснокутском, Краснопартизанском, Озинском, Питерском и Пугачевском — по одному.

Общее число заболевших с начала пандемии 29,719 тысячи человек. Выздоровело с начала эпидемии 25,221 тысячи человек, за сутки — 183.