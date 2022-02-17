По данным на 17 февраля в Саратовской области зарегистрировано 2 817 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает телеграм канал регионального оперштаба.

Это новый рекорд по региону, ранее им бвла отметка в 2.5 тысячи. Общее количество заболевших в области составляет 174 814 человек.

Выздоровело с начала эпидемии 136 933 человека, за сутки — 1 019.

На стационарном лечении находятся 2 189 человек, на амбулаторном — 30 372.

Больше всего заболевших в Саратове — 1304, Энгельсском районе — 471, Балаковском — 202, Ершовском — 136, Балашовском — 107, Вольском — 73, Ртищевском — 66, Пугачевском — 52, Хвалынском и Татищевском — по 33.