По данным на 2 ноября в Саратовской области зарегистрировано 614 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 102 612 человек. Выздоровели с начала эпидемии 90 536 человек, за сутки — 293.

На стационарном лечении находятся 4670 человек, амбулаторном — 4013.

Больше всего заболевших выявили в Саратове — 283, Энгельсском районе — 75, Балаковском — 29, Балашовском — 25, Вольском — 17, Ртищевском — 14, Марксовском — 13, Пугачевском, Саратовском — по 12, Ершовском — 11, Хвалынском — 10.