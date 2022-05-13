В правительстве Саратовской области 12 мая был представлен временно исполняющий обязанности губернатора Саратовской области Роман Бусаргин.

Напомним, 10 мая теперь уже бывший губернатор Валерий Радаев сложил свои полномочия.

В ходе представления врио Радаев опроверг утверждение, что Бусаргин — слабый руководитель.

— Кто меня называл слабым – я тому предлагал пойти в состав правительства, после чего они таяли как снег, – заметил Радаев.

Сам Бусаргин заявил, что намерен произвести в правительстве существенные кадровые перестановки. Например, упразднят должность председателя областного правительства, вернув в губернии единоначалие главы региона.