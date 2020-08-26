Стала известна биография митрополита Игнатий, назначенного вчера на архиепископом Саратовским и Вольским.

Отец Игнатий, в миру Алексей Депутатов, родился 22 января 1977 года в селе Туголес Шатурского района Московской области. В 1994-1996 годах обучался в Рязанском духовном училище. В 1998 году окончил Самарскую духовную семинарию.

22 ноября 1998 года ректором Санкт-Петербургских духовных школ епископом Тихвинским Константином в храме апостола и евангелиста Иоанна Богослова Санкт-Петербургской духовной академии поставлен чтецом. В том же году поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию. В июне 2002 года защитил дипломную работу по теме «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви в свете Священного Писания Нового Завета». В августе 2002 года назначен преподавателем предмета «Библейская история» в Рязанском духовном училище.

Работал на различных должностях в учебных заведения РПЦ, а затем — в отделе внешних церковных связей.

В марте 2020 года возглавил Вологодскую епархию.