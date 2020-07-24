Сегодня во время посещения председателем Государственной думы Вячеславом Володиным строящегося нового пляжа стало известно примерное время его открытия.

Организация, которая строила пляж до этого сорвала график работ и выделенные из федерального бюджета 129 миллионов вернулись в центр. Вячеслав Володин сообщил, что принято решение вернуть эти деньги в регион.

Представитель нового подрядчика рассказал, что намерен ускориться для того, чтобы закончить работы к декабрю. Спикера госдумы такой вариант не устроил и он отметил, что при минусовых температурах строить недопустимо.

— Нам не нужен пляж, который будет проседать. Провалы, ямы. Мы и так здесь топчемся столько времени, — сказал Вячеслав Володин.

Он поинтересовался, когда будет готов пляж. Представители областной власти ответили, что с учетом благоустройства — в июне следующего года.