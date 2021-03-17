Борец за справедливость Влад Чижов возвращается на экраны с новыми силами и обзорами свежих хитрых схем! Брачные аферисты, онлайн-мошенники, махинации с автомобилями — жажда лёгких денег провоцирует мошенников придумывать всё новые уловки даже в тех сферах, в которых люди уже научены вести себя внимательно! В новом сезоне Влад расскажет, на что стоит обращать внимание в 2021 году, чтобы защитить себя и своих близких.

За годы существования реалити «Решала», его ведущий успел раскрыть не один десяток афер, и теперь преступники узнают его даже по голосу. Но это проблема стала точкой роста для «Решалы» – Влад нашёл и привлёк к борьбе с «нечистью» новых людей – проверенных и неравнодушных.

Смотрите новый сезон реалити «Решала» с 22 марта по будням в 22:00 на телеканале «ЧЕ!»