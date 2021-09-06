В этом году Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) запускает юбилейный десятый сезон Всероссийского акселератора социальных инициатив RAISE. Цель проекта — поддержка студенческих идей, направленных на решение социальных проблем и развитие гражданского общества. К участию допускаются команды студентов и аспирантов вузов страны из 10 и более человек в возрасте от 17 до 25 лет.

RAISE — это образовательная программа с конкурсной составляющей, нацеленная на выявление и развитие социально ориентированных молодых лидеров. В рамках Акселератора студенты под руководством кураторов из академической среды и при поддержке представителей НКО, бизнеса и властей реализуют социальные проекты, призванные повысить качество жизни в регионах России.

Победители программы традиционно получают возможность принять участие в образовательной стажировке. Так, лидеры прошлого сезона изучили опыт организации объектов социального предпринимательства в Камчатском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.

Отметим, что в числе участников десятого сезона программы будет присутствовать команда Поволжского института управления имени П.А. Столыпина — филиала РАНХиГС.

— Акселератор социальных инициатив — это, в первую очередь, возможность развить профессиональные компетенции, а также разработать и реализовать социально-предпринимательский проект, проработанный с лучшими экспертами из бизнес-сообщества. Проекты, принявшие участие в этом конкурсе, активно презентуются в рамках форумных кампаний, других конкурсов на тему социального предпринимательства, занимая призовые места. Такие результаты достигаются благодаря серьёзной конкурентной среде внутри Акселератора на протяжении всего сезона. Поэтому участие в RAISE — это интересное испытание, которое открывает новые возможности перед студентами, позволяет отточить навыки в проектировании и работы в команде, которые важны на современном рынке труда, — рассказал о пользе участия в проекте Михаил Шепелев, представивший в рамках прошлого сезона проект онлайн-магазина сувенирной продукции «HanDec».