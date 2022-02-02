В Саратовской области выявили 34 случая заболевания новым штаммом коронавируса, в том числе и у детей.

Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, новую разновидность коронавируса — штамм «Омикрон» выявили у саратовцев, которые не были за пределами области.

В числе 34-х заболевших «Омикроном» оказались 5 несовершеннолетних, а также 2 студента, 18 работающих саратовцев и 9 пенсионеров.

В Роспотребнадзоре уточнили, что все эти люди в настоящее время изолированы и находятся под медицинским наблюдением.

Также наблюдаются врачами все, кто контактировал с ними.