Новый учебный год планируется провести в очном традиционном формате. Об этом заявил исполняющий обязанности министра образования Саратовской области Михаил Орлов.

По его словам, оценка готовности учреждений пройдет с обязательным соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Перед началом учебного года во всех образовательных учреждениях пройдут генеральные уборки, дезинфекции помещений и систем вентиляции.

К 20 августу все учреждения образования области должны иметь акты готовности к учебному году. В случае введения ограничений, учреждения образования перейдут в дистанционный режим. Для этого будут приняты все меры по обеспечению оргтехникой обучающихся и педагогов.

— Особое внимание будет уделяться выпускникам, а также детям из многодетных и малоимущих семей, — подчеркнул Орлов.