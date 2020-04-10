В Энгельсе строительной компанией «Новый век» проведен уникальный для Саратовской области конкурс архитектурных проектов для комплексной городской застройки

В Энгельсе прошел конкурс проектов на застройку целого квартала. Идейным вдохновителем такого масштабного мероприятия стал глава Энгельсского муниципального района Дмитрий Тепин. Организатором конкурса выступила компания-застройщик ООО «СК «Новый век».

В последний год особенно часто в Саратовской области встает проблема комплексного освоения городских территорий, со строительством школ, детсадов, поликлиник и обеспечением дорожной инфраструктуры. Даже председатель госдумы Вячеслав Володин в ходе визитов в регион обратил внимание, что новые районы жилой застройки часто сдаются без всякой социальной инфраструктуры.

В Энгельсе компания «Новый век» подошла к этой теме очень вдумчиво. Под застройку у нее имеется земельный участок в центре Энгельса, ограниченный улицами Марины Расковой, 2-ой Ленинградской, проспектом Ф. Энгельса и Восточным переулком, на территории бывшего ракетного училища.

На архитектурный проект застройки объявили всероссийский конкурс. В результате перед жюри, которое возглавлял партнер КБ «Стрелка» Алексей Муратов, предстали пять проработанных и выверенных проектов – из Саратова, Энгельса, Москвы, Ярославля и Челябинска.

Как заметил председатель жюри конкурса Алексей Муратов — уникальность конкурса состояла и в том, что он явился первым архитектурным конкурсом в Российской Федерации, проведенным в условия пандемии короновируса. Данное обстоятельство заставило организаторов провести итоговую часть конкурса — защиту проектов, их обсуждение, голосование членов жюри и объявление победителя дистанционно, в формате вебинара. Впрочем, у каждого члена жюри на руках уже были все наглядные материалы от участников, отправленные заранее.

Под застройку жилого квартала передается почти 15,5 гектара территории в центральной части Энгельса. 65 процентов объектов будущей застройки будут являться жилыми домами средней этажности — от семи до до этажей, а 35 процентов — высотными объектами, до 25 этажей. Также планируется воплотить идею «дворов без машин». Во дворах планируется отказаться от стоянки и парковки транспорта, то есть вообще без заезда машин, кроме крайне необходимого доступа и проезда автотранспорта специальных служб. Все авто будут располагаться на многоярусных паркингах в ближайшей доступности от домов на территории микрорайона, а также на открытых парковках за границами дворов. При этом важно соблюсти наличие нормативного количества машиномест для недопущения транспортных проблем на застраиваемой территории. Еще одна сложная проблема, стоящая перед участниками конкурса, и, в конечном счете, перед застройщиком — соблюдение баланса между насыщенностью территории объектами социальной инфраструктуры и неразрывно связанной с ней стоимостью и покупательной способностью потребителя будущих квадратных метров жилья.

Главной целью конкурса организатор, строительная компания «Новый век», поставила себе поиск современного комплексного решения по запросам покупателей квартир. Концепция должна отвечать трендам в российской и мировой практике архитектуры жилья. Девизом будущей комплексной застройки этого микрорайона заказчики предложили считать тезис «город в городе». То есть проект должен быть ориентирован на максимальное разнообразие и комфорт для разных социальных и возрастных групп населения.

Критериями оценки проектов стали: разнообразие типов застройки и функционального наполнения, безопасность и комфорт, эстетика и узнаваемость и, наконец, рациональность и экономическая целесообразность.

В результате, после презентаций всех участников и споров членов жюри, победу присудили московскому архитектурному бюро «Союз».

— Этот архитектурный конкурс особо значим и важен, поскольку он первый, подобный в регионе и, к тому же, проходил в непростой период времени, из-за ситуации с пандемией короновируса, когда многие компании заморозили работу, но не «Новый век», — отметил один из членов жюри, глава Энгельсского района Дмитрий Тепин, который принимал участие в оценке участников в режиме онлайн.

Из наиболее ярких идей команды победителя можно отметить максимальное разнообразие объектов застройки от малоэтажных секционных домов с закрытыми приватными двориками до высотных башен, наличие транспортного и пешеходного кольца по периметру застройки с возможностью устройства беговых и велодорожек, удачное решение по созданию новых транспортных осей, наличие квартир с совмещенными кухнями-гостиными, разделение объектов социальной инфраструктуры на функциональные зоны, запоминающиеся цветовые и пластические архитектурные решения фасадов.

Как рассказал главный инженер СК «Новый век» и член жюри конкурса Егор Вахтин, взяв за основу проект победителя конкурса, туда будут добавлены все самые интересные предложения других участников. Также застройщик ставит перед собой крайне амбициозную задачу — срок реализации всего проекта застройки четыре года. Таким образом, в самое ближайшее время жители Энгельса не узнают этот квартал, настолько он преобразится. Окончание всех строительных работ запланировано на 2024 год.