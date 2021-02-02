Более 32 миллиона рублей составляет задолженность по зарплате перед работниками завода РМК, которую накопили прежний менеджмент и владельцы предприятия в результате «руководства» некогда процветающим активом.

Без зарплаты остались 640 сотрудников, около 200 человек до недавнего времени продолжали работать в надежде, что получат хоть что-то.

При этом, как сообщили нашему изданию в пресс-службе ГК «Регион» деньги на зарплаты зарезервированы, но лежат на счетах, которыми по закону воспользоваться можно только после подписания акта приема-передачи имущества и допуска новых владельцев на территорию предприятия.

Как заявили в пресс-службе ГК «Регион», новый собственник действительно до сих пор не может приступить к работе — прежний конкурсный управляющий не пускал новых владельцев на территорию. Между тем, ситуация обострилась в минувшую пятницу, когда было вынесено судебное решение о снятии конкурсного управляющего Александра Конева, который действовал в интересах прежних владельцев, со своего поста. При этом суд не назначил нового управляющего и завод остался фактически без руководства. Безвластие уже привело к тому, что некие люди попытался вывезти с территории РМК металлические листы, но были остановлены новыми собственниками.

Прежние владельцы Саратовского завода РМК не позволяют новым владельцам приступить к возобновлению и развитию производства. Вместо этого в медиа разгоняются страшилки про «ужасных самарских рейдеров». Правда, это не очень вяжется с тем, что самарцы уже вложили в «РМК» 440 миллионов рублей и ведут активные переговоры по загрузке завода новыми заказами до 2025 года

Между тем в ГК «Регион» подтвердили, что как только акт передачи имущества будет подписан, долги по зарплате перед сотрудниками будут выплачены и предприятие начнет наконец активно развиваться.