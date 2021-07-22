На утро 22 июля в избирательной комиссии Саратовской области в кандидаты госдумы зарегистрировалось 35 человек, сообщает пресс-служба ИКСО.

Это люди представлют следующие политические партии: Единая Россия — четыре кандидата;

ЛДПР — четыре кандидата; КПРФ — четыре кандидата; Родина — четыре кандидата; СР — четыре кандидата; «ЯБЛОКО» — четыре кандидата; Партия пенсионеров – три кандидата; «Новые люди» – четыре кандидата; «Коммунисты России» – четыре кандидата; Российский общенародный союз – один кандидат кандидат.

Выдвижение кандидатов заканчивается 23 июля в 00:00 часов.