Исполняющая обязанности министра образования Саратовской области Елена Нерозя в эфире радиостанции «КП-Саратов» рассказала о развитии дистанционного обучения в регионе. Программа вышла вчера, 21 ноября.

Елена Нерозя отметила, что теоретическая база для такого перехода была сформирована давно, не хватало технических возможностей. Но сейчас и эту проблему удалось решить.

Все учителя прошли обучение для организации эффективного образовательного процесса по удаленке.

Кроме того, она отметила, что полного перехода на онлайн-обучение не будет.