Для обеспечения вывоза возрастающих объемов минеральных удобрений для российского АПК ОАО «РЖД» приступит к развитию инфраструктуры железнодорожной станции Юльевка в Саратовской области.

Проект будет реализован на основе трёхстороннего соглашения о сотрудничестве, подписанного 19 апреля между ОАО «РЖД», правительством Саратовской области и АО

«Апатит» (группа «ФосАгро»). Свои подписи под документом поставили начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев, вице-губернатор-Председатель Правительства Саратовской области Роман Бусаргин и директор Балаковского филиала АО «Апатит» Андрей Шибнев.

В Соглашении указаны взаимные обязательства сторон в части строительства железнодорожных путей необщего пользования, расположенных в районе станции Юльевка. Кроме того, планируется совместно разработать ряд мероприятий по улучшению технологии погрузки-выгрузки минеральных удобрений на станции и использованию подвижного состава.

— Настоящее Соглашение, как и сам проект, направлен на содействие росту экономического потенциала Саратовского региона, создание условий для повышения технологичности перевозок и обеспечения надежного снабжения российских аграриев минеральными удобрениями, – отметил начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев.

Необходимость развития коммерческой инфраструктуры станции Юльевка обусловлена строительством новых и модернизацией действующих мощностей и увеличением объёмов производства Балаковского филиала АО «Апатит».

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За 3 месяца 2022 года со станции Юльевка было отправлено 450 тыс. тонн продукции Балаковского филиала АО «Апатит» (минеральные удобрения). Согласно прогнозам, к 2030 году объём отправляемой продукции может вырасти в полтора раза. В настоящий момент продукция завода поставляется преимущественно в Россию, а также в Индию, Европу и страны Южной Америки.