Правлением ОАО «РЖД» под председательством генерального директора компании Олега Белозёрова принят ряд решений по снижению уровня тарифов на грузовые перевозки. Они касаются перевозок черных металлов, контейнеров, контрейлеров и плодоовощной продукции.

В частности, с 1 января 2021 по 31 декабря 2021 года будут действовать следующие скидки:

50 процентов – на экспортные перевозки черных металлов и зерновых грузов через российско-азербайджанскую границу с дальнейшим проследованием в Грузию через погранпереход Беюк-Кясик – Гардабани;

50 процентов – на импортные перевозки плодоовощной продукции из Узбекистана и Таджикистана в Россию в рефрижераторном подвижном составе принадлежности АО «Узбекистон темир йуллари» и ГУП «Рохи охани Точикистон»;

14,8 процента – на перевозки груженых контейнеров в составе контейнерных поездов со станций московского узла — Ховрино и Электроугли в Екатеринбург — на станции Екатеринбург-Товарный, Екатеринбург-Сортировочный и Шарташ, при условии загрузки поезда не менее 100 ДФЭ, в том числе не менее 50 ДФЭ – груженых;

от 7,7 до 16,2 процента – на перевозки груженых контейнеров в составе контейнерных поездов со станции Кунцево-II в Москве на станцию Екатеринбург-Товарный в зависимости от объемов загрузки поезда;

48 процентов – на перевозки грузов второго и третьего тарифного класса в рефрижераторных контейнерах со станции станций Санкт-Петербургского железнодорожного узла — Автово, Дача Долгорукова, Заневский Пост, Купчинская, Лигово, Новый Порт, Предпортовая, Санкт-Петербург-Балтийский, Санкт-Петербург-Финляндский, Шушары, а также со станции Бронка, Ижоры, Лужская, Парнас, Усть-Луга;

20,4 процента – на экспортные перевозки грузов второго и третьего тарифного класса в рефрижераторных контейнерах в направлении российско-китайской пограничной передаточной станции Забайкальск, а также российско-казахстанских пограничных передаточных станций при дальнейшем проследовании погранпереходов Достык в Казахстане – Алашанькоу в Китае и Алтынколь в Казахстане – Хоргос в Китае;

6,3 процента – на перевозки груженых контейнеров, следующих в составе контейнерных поездов, а также на контрейлерные перевозки грузов в автопоездах, прицепах, полуприцепах и съемных автомобильных кузовах, следующих в составе контейнерных поездов на специализированных платформах на расстояние перевозки до двух тысяч километров включительно.

Кроме того, в период с 1 июля 2021 г. по 31 октября 2021 г будет действовать скидка 41 процент на внутрироссийские перевозки плодоовощной продукции в крытых вагонах со станций Приволжской и Северо-Кавказской железных дорог на станции Куйбышевской, Московской, Октябрьской, Горьковской, Свердловской железных дорог на расстояние до трех тысяч километров.

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