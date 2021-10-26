ОАО «РЖД» запустило «РЖД Маркет» – онлайн-площадку, которая позволит
приобретать товары с доставкой железнодорожным транспортом. На ней будут собраны предложения от производителей промышленной продукции со всей страны.
«РЖД Маркет» – это маркетплейс для бизнеса. В режиме онлайн покупатель сможет
найти необходимый товар, сравнить предложения разных поставщиков и заказать
доставку с помощью железнодорожного транспорта. Выбрать подходящий вариант
поможет система отзывов и рейтингов.
Маркетплейс дает возможность найти наиболее близко расположенного поставщика
и таким образом снизить транспортную составляющую.
Сделка будет оформлена полностью в электронной форме. Покупатель получает
один счет за все услуги – покупку и доставку. Чтобы отследить исполнение заказа,
достаточно зайти в личный кабинет.
Все заботы возьмет на себя оператор сервиса – АО «РЖД Логистика» (дочернее
общество ОАО «РЖД»). Доставка товара будет оформляться через электронную
торговую площадку «Грузовые перевозки».
«РЖД Маркет» существенно расширяет для продавцов границы сбыта продукции, а
для покупателей экономит время и снижает издержки на поиск и поставку различных
товаров.
Количество предложений и ассортимент товаров будут увеличиваться.
ОАО «РЖД» приглашает всех заинтересованных продавцов и покупателей на «РЖД
Маркет».