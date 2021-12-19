В середине ноября уже обсуждали с вами эту тему. Тогда Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра. Многих беспокоил вопрос: не придётся ли платить штрафы за езду без диагностической карты в соответствии с КоАП? Договорились решить эту проблему — соответствующее поручение было дано Комитету по транспорту.

Законопроект был доработан в интересах автовладельцев. Чтобы не возникало разночтений. Штрафовать тех, кто использует транспорт в личных целях и не имеет диагностической карты, — не должны.

Техосмотр остается обязательным для такси, автобусов и грузовиков — в области коммерческих, пассажирских перевозок это вопрос безопасности наших граждан.

Все положительные заключения по законопроекту получены. В понедельник рассмотрим его на Совете Думы. Во вторник — во втором чтении. В среду, 22 декабря, — в третьем.

Нам важно принять закон об отмене обязательного техосмотра уже до конца этого года, чтобы в 2022 году новые нормы могли работать. Это решение коснётся около 50 миллионов транспортных средств, а значит, сделает жизнь проще для их владельцев.