В рамках передачи «Идёт по планете Фидель: к 95-летию со дня рождения Команданте» на европейском YouTube–канале «Европа для Кубы» выступил руководитель Саратовского регионального отделения Российского общества дружбы с Кубой, начальник научно-организационного отдела Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Олег Абакумов. Русско- и испаноговорящая аудитория YouTube–канала увидела презентационную открытку нашего города и узнала о деятельности Саратовского отделения РОДК.

Важнейшим направлением работы отделения является осуждение экономической, торговой и финансовой блокады США против Кубы и поддержка кубинского народа, столкнувшегося с последствиями санкций, отягощённых непростой ситуацией с пандемией. Кубинские врачи и до COVID–19 участвовали в борьбе с эпидемиями и ликвидацией последствий стихийных бедствий в разных точках мира, поэтому Международный контингент врачей имени Генри Рива был выдвинут на соискание Нобелевской премии мира.

Отличительной особенностью Саратовского отделения РОДК является проведение научных мероприятий, посвящённых современному состоянию российско-кубинских отношений. Как правило, эти мероприятия проходят на базе ПИУ РАНХиГС. Студенты-политологи вместе с преподавателями кафедры обсуждали значение Кубы как стратегического партнёра Российской федерации. Центр психолого-экономических исследований выступил соорганизатором семинара «Россия-Куба – 2035: региональные аспекты стратегического партнёрства». На семинаре обсуждались перспективные направления сотрудничества Саратовской области и Республики Куба в экономической и гуманитарной областях. Открыл работу семинара Президент Российского общества дружбы с Кубой Алексей Лавров. С докладом «Результаты антикубинской политики Д. Трампа и чего ожидать от администрации Дж. Байдена» выступил старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Магомед Кодзоев. В обсуждении доклада приняли участие научные сотрудники и преподаватели Академии.

Третье направление работы Саратовского РОДК – знакомство молодёжи, студентов и школьников с героической историей борьбы кубинского народа за свободу и независимость. Для многих студентов неожиданным откровением становятся рассказы ветеранов-участников операции «Анадырь», спасших мир от третьей мировой войны. Студенты-политологи начали видеофиксацию рассказов ветеранов.

Библиотечно-информационный центр ПИУ РАНХиГС подготовил выставку книг и периодических изданий по истории советско/российско-кубинских отношений. Настоящим событием в культурной жизни Саратовской области стало проведение фотовыставки «Первый: Гагарин и Куба», рассказывавшей о визите Юрия Гагарина на Кубу. Открытие областной выставки состоялось в Институте. Управление по работе со студентами подготовило не только интересную экспозицию, но и яркую презентацию материалов.

— Стоит заметить, что активное участие студентов во всех проведённых мероприятиях может свидетельствовать о растущем интересе молодёжи к культуре островного государства, к образам героев освободительной борьбы Латинской Америки, к стремлению реально участвовать в развитии экономических отношений и установлении контактов с Кубой. Уже в новом учебном году обучающиеся смогут принять участие в новых познавательных проектах Саратовского отделения РОДК и акциях в поддержку кубинского народа, – отметил Олег Абакумов.

Видеозапись программы «Идёт по планете Фидель: к 95-летию со дня рождения Команданте» можно посмотреть по ссылке.