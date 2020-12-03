Сегодня, 3 декабря, в поселке Солнечный Саратова открыли объединенный расчетный центр. Об этом сообщил в своем аккаунте в соцсети Instagram председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

Организация будет обслуживать компании крупного энергохолдинга из 11 регионов. Средняя зарплата здесь — 43 тысячи рублей.

—Наш регион выбран, потому что именно у нас есть грамотные специалисты в этой сфере. Самое важное — компания зарегистрирована на территории Саратова, а значит все налоговые поступления останутся здесь, — подчеркнул он.







