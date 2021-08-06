В Саратове продолжают работу по сохранению и реставрации памятников и зданий, которые представляют историческую ценность.

В этом году будет проведена реставрация фасада и ремонт кровли детского сада № 50. Объект культурного наследия регионального значения «Особняк» начала ХХ века расположен на улице Первомайской, 59.

13 августа состоится аукцион, по результатам которого выберут подрядную организацию. Уже получена положительная экспертиза от управления по охране объектов культурного наследия Саратовской области и заключение сметной стоимости в ГАУ Саратовский «РЦЭС». В целом на работы планируется потратить около шести миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации Саратова.