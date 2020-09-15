Сегодня неизвестный телефонный террорист опять сообщил о заложенных бомбах на энергообъектах Саратовской области. Об этом информационному порталу «Новости Саратова» рассказали в пресс-службе компании «Т Плюс».

— 15 сентября адрес Саратовского филиала «Т Плюс» поступило анонимное сообщение о заложенных взрывных устройствах на энергообъектах. Оповещены оперативные службы МЧС и МВД. На время выяснения обстоятельств персонал был эвакуирован.

Органами правопорядка проведена проверка всех ТЭЦ, ГРЭС и административных помещений Саратовского филиала «Т Плюс». Информация о заложении взрывного устройства не подтвердилась. Персонал в полном составе возвращен на рабочие места, — говорится в комментарии компании.