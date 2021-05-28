Производственные объекты Саратовского филиала АО «Ситиматик» вернулись к штатному режиму работы. Усиленный режим был введен в апреле в связи с началом весенних субботников, когда из-за древесных опилов резко увеличился объем отходов, поступающий на мусороперегрузочные станции. В результате объекты компании достигли предельной мощности.

— Степень нагрузки на наши объекты меняется в зависимости от сезона. Существенно она растет в период субботников. В этом году в связи с ростом объемов растительных отходов наши станции работали на пределе своих мощностей. Но даже в это время была обеспечена бесперебойная работа, со строгим соблюдением технического регламента и всех экологических норм, – заявил директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

АО «Ситиматик» в рамках концессионного соглашения с правительством Саратовской области построило и эксплуатирует современную инфраструктуру отрасли обращения с ТКО: два мусорообрабатывающих комплекса с полигонами и сеть мусороперегрузочных станций в левобережных районах региона. Последние обеспечивают первичную обработку отходов и позволяют охватить качественной коммунальной услугой жителей самых отдаленных населенных пунктов Саратовской области.