В Саратовской области активно проходят весенние субботники. В связи с этим ежесуточный объем поступлений отходов на мусоросортировочные комплексы и мусороперегрузочные станции АО «Ситиматик» уже вырос в два раза. Пиковые поступления ожидаются в предстоящие выходные с ростом более чем в 3 раза по сравнению со средними показателями, поскольку запланированы массовые работы по благоустройству в областном центре.

В Саратове уже выявлены факты захламления контейнерных площадок. Так, с одной из них на ул. Пугачева, где обычно ежедневно образуется 5–6 кубометров отходов, в ночь на 13 апреля было вывезено 70 кубометров, при этом на площадке лежали вперемешку и ТКО, и растительные, и даже строительные отходы. Последний вид отходов по законодательству вообще запрещено оставлять в местах накопления ТКО.

Производственные объекты компании и подвижной состав спецтехники мусоровывозящих компаний с начала апреля работают в усиленном режиме. На линии выведен весь парк спецтехники, более 300 единиц, в том числе ломовозы и грузовой автотранспорт. Диспетчерская служба Саратовского филиала АО «Ситиматик» ведет круглосуточный мониторинг состояния мест накопления ТКО для включения в график зачистки территорий. Вся работа координируется с местными администрациями, которые также контролируют состояние контейнерных площадок. При этом массово фиксируются нарушения правил благоустройства со стороны управляющих организаций.

Так, были выявлены факты захламления контейнерных площадок многоквартирных домов растительными отходами и переполнения контейнеров из-за мешков с листвой и уличным сметом. Региональный оператор напоминает, что эти виды отходов нельзя смешивать с коммунальными отходами. Их следует складировать в специально отведенных для этого местах, и вывозиться они должны силами той управляющей организации, которая провела субботник.

«С наступлением весны ежегодно растет нагрузка и на мусоровывозящие компании, и на наши заводы. Но рост объема отходов не сказывается на качестве оказания коммунальной услуги. При выявлении повышенного мусорообразования в том или ином районе туда незамедлительно направляется дополнительная спецтехника. Примером служит Энгельсский район, где работа ведется совместно с местной администрацией, а площадки накопления отходов зачищаются в короткое время», – заявил директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Специалисты компании в предстоящие выходные будут совершать дополнительные объезды мест накопления ТКО для выявления захламления контейнерных площадок после субботников и организации оперативного вывоза отходов.