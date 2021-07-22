Мэр Саратова Михаил Исаев подтвердил публикацию против председателя ГД Вячеслава Володина.

— Из СМИ узнал, что ролик, компрометирующий Вячеслава Володина, вышел в интернете. О том, что в отношении него готовится провокация, предупреждали его сторонники на днях в своем паблике, поэтому зачинщикам не удалось никого застать врасплох.

Скажу честно, никакие проплаченные и «заказные» материалы не изменят доброго отношения к Вячеславу Володину тех, кто живет в нашем регионе и каждый день видит результаты его работы. Никакие лживые и беспочвенные обвинения в чем-либо никогда не затмят список тех дел, которые мы видим.

Он много времени тратит на работу в регионе и в частности в областном центре. При его поддержке Саратов за последние пять лет превратился в совершенно другой город: он стал современней, благоустроеннее, комфортнее и уютнее. Десятки проектов были реализованы за этот период: и федеральных, и региональных, и благотворительных. В перспективе – большие планы, мы их обсуждаем и готовимся к реализации.

Но много над чем еще предстоит работать, поэтому критика, звучащая из уст Вячеслава Викторовича в наш адрес, оправдана и справедлива. Мы стараемся оперативно исправлять ситуацию. Без критики нет развития, — сказал мэр.