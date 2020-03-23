Завершено расследование уголовного дела в отношении убившего ребенка мужчины. Об этом сообщает СУ СКР.

Ранее «НС» писали, что 38-летний саратовец жил с 26-летней женщиной, двухлетним ребенком и двухмесячной дочкой на улице Аэропорт. 31 августа прошлого года сожительница ушла в магазин, а ее любовник взял переноску с малышкой, отнес на чердак и туристическим мачете отрубил девочке голову. Вернувшись в квартиру изверг солгал возлюбленной, что дочку украли.

Во время расследования «палачу» провели психолого-психиатрическую экспертизу, которая установила, что у убийцы есть отклонения и он не может осознавать опасность своих действий.

Сейчас дело передано в суд на рассмотрение вопроса об отправлении злоумышленника в спецлечебницу.