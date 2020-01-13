Сегодня в Саратовской области будет облачно, возможны небольшие осадки, сообщают специалисты Приволжского УГМС.

В понедельник днем прогнозируется небольшая облачность с прояснениями. В течение дня возможен небольшой снег. Температура воздуха днем поднимется до ноля градусов. Сильного ветра синоптики не обещают.

Ночью в регионе температура воздуха опустится до восьми градусов ниже ноля, в низинах — до минус 10 градусов. В эти часы также возможен снег.

Утро в Саратове будет пасмурным. Температура установится на отметке в минус шесть градусов мороза, с повышением к обеду до минус четырех градусов. В течение всего дня город будет находиться под властью низкой облачности и умеренного ветра скоростью до пяти метров в секунду.