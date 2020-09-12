Сегодня, 12 сентября, в Саратовской области будет туманный, но не дождливый день. Об этом сообщают специалисты Приволжского УГМС.

Днем на регион надвинется северный ветер с порывами до 13 метров в секунду, максимальная температура при этом будет не выше 22 градусов.

К ночи облака отступят от региона, небо очистится. Температура воздуха поднимется лишь до 10 градусов тепла, а в пониженных местах опустится до нуля. Северный ветер сохранится, достигая скорости до восьми метров секунду.

В региональном центре температура поднимется не выше 21 градуса тепла, северо-западный ветер сильно не побеспокоит горожан, лишь к вечеру достигая в порывах до семи метров в секунду.