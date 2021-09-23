Из областного бюджета будет выделено три миллиона рублей на строительство системы автополива в новом парке Покорителей космоса в Энгельсе.

В первоначальном проекте строительства парка не была заложена система автоматического полива. Сейчас речь идет не просто о поливе, а о проложении полноценной системы подачи воды, фильтрации и водоотведения.

Напомним, что после визита в парк президента РФ Владимира Путина, объект решено перевести на федеральный уровень. Для этого необходимо построить в парке все необходимые коммуникации.

— Миллиарда не хватило, чтобы сделать там полив? — возмутился депутат от КПРФ Николай Бондаренко.

— Я не занимался строительством. Я говорю, какая ситуация там сейчас. Больше средств не понадобится, — успокоил его замминистра культуры области Владимир Баркетов