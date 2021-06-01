Арбитражный суд Саратовской области рассмотрел иск областного клинического кардиологического диспансера к ЖСК №5 «Центр» о взыскании 29,507 тысячи рублей. Из материалов дела следует, что 17 апреля в 12:10 на Hyundai Solaris, принадлежащий учреждению с крыши дома на улице Вавилова, 19\21 упал жестяной отлив.

Эксперты ООО «Грант» и центра правовой зашиты и оценки «Стандарт Групп» подсчитали стоимость ущерба — 29,507 тысячи рублей.

По мнению истца, это произошло из-за ненадлежащего содержания крыши. Ответчик считает, что дело в неблагоприятных условиях. В этот день многие СМИ писали о сильной буре, ветре и дожде. Поэтому ЖСК заявило о необходимости назначить судебную экспертизу для установки того, на какое расстояние шторм мог унести кусок металла.

Кроме того, по ходатайству истца в суд вызвали свидетеля, который заявил, что видел, как 17 апреля металлический лист упал на переднюю часть иномарки. В этот момент он находился у себя дома на улице Пугачева, 82. Гражданин спустился вниз и дал номер своего телефона водителю авто.

Исходя из всего вышеперечисленного суд постановил взыскать с ЖСК причиненный ущерб, расходы по оплате техэкспертизы — пять тысяч рублей, почтовые — 435 рублей и госпошлину в две тысячи рублей.