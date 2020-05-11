В канун 9 Мая в Энгельсе состоялась муниципальная интернет-олимпиада «Рядовые Победы», посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Интернет-олимпиаду просмотрели 140 человек, 109 скачали, 55 дали ответы. В интеллектуальных соревнованиях приняли участие обучающиеся из 14 школ района. Задания были сгруппированы по различным уровням сложности. Участникам предстояло пройти три тура. Главная задача дистанционного мероприятия — привлечь внимание молодого поколения к событиям военных лет.

— Очень здорово, что такое колличество ребят решили принять участие в интернет-олимпиаде о войне. Это означает, что тема изучения страниц военной истории вызывает большой интерес у школьников. Они достойно продемонстрировали свои знания о Великой Отечественной войне. Спасибо родителям, которые создают необходимые условия детям дома и поддерживают их начинания, — сказал Андрей Воробьёв.

По итогам третьего этапа олимпиады «Они отстояли столицу и страну», были выявлены победители. 40 человек стали призерами, восемь из которых заняли первые места. Организаторами олимпиады будут переданы грамоты и подарки от депутата.