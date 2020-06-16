Депутат Саратовской областной думы от фракции «Единая Россия» Андрей Воробьёв фракция посетил с рабочим визитом медицинское учреждение Романовского района Саратовской области.

Парламентарий совместно с секретарем Балашовского местного отделения партии «Единая Россия» Сергеем Гладковым побывали в Романовской районной больнице. Во время визита медработникам лечебного учреждения были переданы средства индивидуальной защиты: две тысячи медицинских масок, пятьсот бахил, двести одноразовых халатов, многоразовые защитные очки, респираторы, антисептики, дезинфицирующие средства а также приборы для измерения температуры. Ранее по инициативе депутата аналогичная поддержка была оказана и другим медицинским учреждениям города.

— В период пандемии коронавируса продолжаем снабжать тех, кто стоит на передовой борьбы с опасной инфекцией, средствами индивидуальной защиты. На сегодняшний день это самый расходный материал в больницах. Важно чтобы медицинский персонал был полностью экипирован и защищён от возможного заражения, — прокомментировал депутат.

Региональное отделение «Единой России» и депутаты партийной фракции в областной думе не в первый раз оказывают помощь в предоставлении средств индивидуальной защиты врачам и медицинскому персоналу. Как ранее отмечал секретарь реготделения «Единой России», депутат госдумы Николай Панков, это поможет работникам сферы здравоохранения соблюдать меры безопасности при общении с пациентами.

В ходе визита парламентарий пообщался с работниками лечебного учреждения. Во время разговора была затронута тема по вопросу доплат стимулирующего характера за работу с пациентами с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией covid-19 и с пациентами с подозрением опасного заболевания. Обсудили новые приказы и постановления министерства здравоохранения Саратовской области и РФ.