Председатель комитета Саратовской областной думы по социальной политике, депутат от фракции «Единая Россия» Евгений Ковалев поддержал инициативу Торгово-промышленной палаты области по строительству бизнесом нового инфекционного центра.

По его словам, данное медицинское учреждение необходимо сейчас, но не потеряет своей актуальности и в будущем.

— Сегодня весь мир столкнулся с серьезнейшей проблемой. Пандемия коронавируса стала тяжелым испытанием для всех нас и, конечно, в первую очередь для всей сферы здравоохранения. В настоящее время в нашем регионе прием пациентов с внебольничной и атипичной пневмонией ведется на базе нескольких лечебных учреждений, перепрофилированных с учетом требований текущей эпидемиологической ситуации. Несмотря на то, что она находится под контролем, и мы надеемся, что в ближайшее время пандемия пойдет на спад, инициатива Торгово-промышленной палаты области по строительству бизнесом нового инфекционного центра является очень важной и значимой, это реальная помощь для всех жителей региона. Данное медицинское учреждение необходимо не только в свете нынешней ситуации, но и в будущем, где в дальнейшем пациентам с инфекционными заболеваниями будет оказываться специализированная медицинская помощь на базе единого учреждения, – подчеркнул Ковалев.