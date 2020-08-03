На водно-спортивной базе на озере Сазанка в Энгельсе идет работа по подготовке к всероссийским соревнованиям, которые пройдут здесь в сентябре, впервые после двадцатилетнего перерыва.

Здесь ожидают более 400 спортсменов из 35 регионов страны. С просьбой о помощи в благоустройстве базы в нормативное состояние к депутату Саратовской областной думы Андрею Воробьеву обратился председатель Саратовской областной федерации по гребле на байдарках и каноэ Сергей Улегин. Парламентарий откликнулся на просьбу спортсменов. Песок для укрепления и отсыпки причала, доски для обновления пирсов и лестничных маршев, строительные материалы были доставлены во время.

— По сравнению с соседними регионами данную спортивную базу нельзя назвать современной. Здесь осталось такое «советское» наследие. Над этим надо работать. Надо приводить в порядок, в норматив. Будем проработывать этот вопрос с профильным министерством в региональном правительстве и участвовать в каких-то федеральных программах,- прокомментировал Андрей Воробьёв.

Спортивное сообщество поблагодарили депутата за оказанную поддержку.

— Благоустройство этой территории прежде всего проводится для того, чтобы не повредить инвентарь. Не так часто нам удается его обновить, поэтому мы им дорожим. Благодаря поддержки Андрея Воробьева мы благоустроили береговую линию озера Сазанки. В дальнейшем будем перестилать понтоны для спуска спортсменов на воду, а также проведем ремонт трибун. Большая благодарность парламентарию. Он не первый год нам помогает, — сказал Сергей Улегин.

Организаторы Чемпионата надеются, что сентябрьские старты произведут хорошее впечатление на участников соревнований.