Депутат Саратовской областной думы от фракции «Единая Россия» Андрей Воробьёв принял участие в Общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Парламентарий проголосовал на избирательном участке по месту проживания.

— Всенародное голосование проходит под лозунгом «Голосовать легко и безопасно». Работа всех избирательных участков организована согласно правилам предостороженности в условиях сохранения угрозы распространения коронавирусной инфекции covid-19. Выборы — это повод показать свою гражданскую позицию. Если человек не пошел на выборы, а потом критикует эту власть с дивана — разве это позиция? Нужно проявлять активность, начать участвовать в политической жизни страны. Приглашаю всех принять участие в голосовании. Для России важен голос каждого!— прокомментировал Андрей Воробьёв.

На территории Саратовской области работают 1,809 тысячи УИК. В Энгельсском районе организована работа более 140 участков.