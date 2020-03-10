Герой Социалистического труда и активисты проекта «В двух шагах от Героя» поставили подписи за присвоение Саратову звания «Город Трудовой доблести»

На базе регионального центра «Молодежь Плюс» прошла встреча в рамках регионального проекта «В двух шагах от Героя» с героем Социалистического труда, Валентиной Шляхтиной и депутатом областной думы, региональным координатором проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», Юлией Литневской.

По инициативе Юлии Литневской все участники встречи, вслед за Валентиной Шляхтиной, подписали петицию в поддержку присвоения Саратову почетного звания «Город Трудовой доблести».

Валентина Васильевна с удовольствием ответила на вопросы молодёжи, рассказала о себе, своей трудовой молодости и жизненных принципах, а так же дала несколько советов молодежи, присутствующей на встрече.

Организатором проекта «В двух шагах от Героя» является региональное отделение движения «Волонтёры Победы». Проект позволяет современным юношам и девушкам познакомиться с живыми свидетелями и творцами истории.

Как отметила в своем Instagram аккаунте litnevskaya.jm Юлия Литневская, «чтобы понять, что Саратов на самом деле город Трудовой Доблести, достаточно пообщаться с героем социалистического труда, кавалером ордена Ленина — Валентиной Васильевной Шляхтиной. Для 17-летних она — человек с другой планеты. Тем интереснее и ярче получилась искренняя беседа в региональном центре «Молодежь плюс».