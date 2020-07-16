Сегодня, 16 июля, в реконструируемом Саратовском цирке прошло выездное совещание комитета по культуре областной думы, об этом сообщает корреспондент информационного портала «Новости Саратова».

Осматривая ход работ депутаты не стеснялись в выражениях, критикуя подрядчика — ООО «Равелин». Леонид Писной, так и вовсе, употреблял обсценную лексику в адрес строителей, требуя выдерживать проектную высоту потолков в здании. Зампред думы Ольга Болякина заметила, что за два месяца. Которые прошли с того момента, как она в последний раз инспектировала работы, ситуация изменилась мало.

Представитель подрядчика доложил, что закончена подготовка пола под настилку линолеума, сделаны стяжки, но не смог ответить на вопрос, когда художники займутся оформлением стен цирка.

— Школы сдаются, детсады сдаются, поликлиника пойдет под сдачу. Тут можно начать работать, почему не набираете людей? — продолжал возмущать Леонид Писной, отметив, что работы сейчас завершены приблизительно процентов на 65.

Директор цирка Алексей Менкин пояснил, что первое представление в цирке может состояться уже зимой.

— Контрольный срок — 30 ноября, — поставила жесткий срок сказала Ольга Болякина, предложив часть большую часть строителей, занятых на реконструкции, перекинуть на отделочные работы в здании.