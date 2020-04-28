Парикмахерские салоны с иными косметическими услугами могут принимать клиентов. Но только если их услуги соответствуют Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД). Об этом на ежедневном брифинге замначальника Управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева.

— ОКВЭД по парикмахерским услугам включает и некоторые косметические процедуры. Если классификация соответствует данному направлению деятельности оказания парикмахерских услуг, то такие процедуры проводится могут, — сказала Матвеева.

Представитель Роспотребнадзора уточнила, что при оказании разных видов услуг долны соблюдаться правило: не более одного клиента в одном зале.

При этом в Областном суде разъяснили порядок оказания подобных услуг. Так, для посещения цирюльни пропуск не требуется.

— Специальный пропуск – является документом, который предоставляет право гражданам следовать к месту (от места) осуществления деятельности (работы), которая не приостановлена, либо передвигаться по территории Саратовской области в связи с разрешенной деятельностью, если ее характер связан с таким передвижением, — говорится в официальном сообщении на сайте суда.

Таким образом, спецпропуск не требуется для обращения за неотложной медпомощью, посещения парикмахерских, следования на дачу и обратно, посещения нетрудоспособных лиц для оказания им помощи, участия в похоронах, выгула домашних животных не далее, чем в 100 метрах от дома и посещения правоохранительных, судебных органов и органов юстиции.