Парикмахерские салоны с иными косметическими услугами могут принимать клиентов. Но только если их услуги соответствуют Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД). Об этом на ежедневном брифинге замначальника Управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева.

ОКВЭД по парикмахерским услугам включает и некоторые косметические процедуры. Если классификация соответствует данному направлению деятельности оказания парикмахерских услуг, то такие процедуры проводится могут, — сказала Матвеева.

Представитель Роспотребнадзора уточнила, что при оказании разных видов услуг долны соблюдаться правило: не более одного клиента в одном зале.

При этом в Областном суде разъяснили порядок оказания подобных услуг. Так, для посещения цирюльни пропуск не требуется.

Специальный пропуск – является документом, который предоставляет право гражданам следовать к месту (от места) осуществления деятельности (работы), которая не приостановлена, либо передвигаться по территории Саратовской области в связи с разрешенной деятельностью, если ее характер связан с таким передвижением, — говорится в официальном сообщении на сайте суда.

Таким образом, спецпропуск не требуется для обращения за неотложной медпомощью, посещения парикмахерских, следования на дачу и обратно, посещения нетрудоспособных лиц для оказания им помощи, участия в похоронах, выгула домашних животных не далее, чем в 100 метрах от дома и посещения правоохранительных, судебных органов и органов юстиции.

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