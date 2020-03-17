Облсуд рассмотрел апелляцию прокуратуры об отстранении Мазиной от должности.

Ранее редакция «НС» писала, что министра регионального минздрава заподозрили в превышении должностных полномочий. Во время закупки нового медоборудования главврач одной из больниц заявил, что оно стоит в разы меньше, чем указано в акте приема и передачи.

Следователи завели уголовное дело в отношении Натальи Мазиной и подали ходатайство в Волжский суд об отстранении ее от должности на время следствия. Однако судья Никита Вдовин отклонил просьбу. Прокуратура подала апелляцию на пересмотр решения.

Сегодня областной суд рассмотрел жалобу и оставил ее без удовлетворения. Министр Наталья Мазна останется на своем посту во время расследования, однако сейчас она находится в бессрочном отпуске по решению Валерий Радаева.