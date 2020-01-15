В саратовском областном суде состоялось слушание в отношении Юрия Козырева, который 18 июля учинил смертельное ДТП на улице Московская.

Напомним, 18 июля камеры видеонаблюдения зафиксировали жуткую аварию: 22-летний водитель Lada Priora на большой скорости сбил переходящую по «зебре» 47-летнюю женщину. От столкновения ее отбросило в стоячий троллейбус №5. Саратовчанка погибла на месте.

Позже экспертиза установила, что виновник происшествия был пьян. Однако сам подсудимый отрицал факт опьянения, оправдывая быструю езду опозданием на работу.

Суд приговорил Козырева к шести годам колонии общего режима с лишением водительских прав на три года. осужденный не согласился с наказанием и подал апелляцию, рассмотрение которой состоялось вчера, 14 января. Судебная коллегия решила перенести слушание по причине ознакомления с материалами дела. Следующее заседание состоится 22 января в 10:00.