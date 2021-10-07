Суд Саратовской области оставил в силе оправдательный приговор бывшему депутату облдумы от «Единой России» Андрею Беликову. Решение объяснили тем, что против обвиняемого недостаточно доказательств.

Напомним, Беликов обвинялся в мошенничестве с использованием своего служебного положения в особо крупном размере и в двух эпизодах коррупции.

Летом было судебное разбирательство, в ходе которого Беликов остался невиновным. Однако следователи настаивали, что как глава АО «Автокомбинат-2» тот организовал получение предприятием субсидий за перевозку льготников, которой не было. Помимо этого, Беликов, по их мнению, собрал пять миллионов рублей с индивидуальных предпринимателей, которым помог незаконно работать на автобусных маршрутах в Саратове.

Суд объяснил, что обвинение строилось исключительно на противоречивых показаниях свидетелей и никаких исчерпывающих доказательств нет.