Жительница Саратова Ирина Горбунова, пострадавшая от действий недобросовестных застройщиков, поблагодарила спикера госдумы Вячеслава Володина за то, что благодаря ему решается вопрос с обманутыми дольщиками в областном центре.

Если бы не вмешательство спикера Государственной думы, отметила саратовчанка, ей и ее семье не удалось бы решить вопрос с получением компенсации за приобретенную у недобросовестного застройщика квартиру.

— Без его помощи и намерения заниматься обманутыми дольщиками мы бы вообще не получили ничего. Володин помог всему дому нашему и не только ему. Получилось, что мы ждали квартиру около семи лет. В квартиру от «Стройкомплекса 2002» мы вложились, когда дочь училась в школе, она за это время успела вырасти и создать свою семью. Больше всего пугала неизвестность: когда дом достроят и достроят ли вообще. Поэтому мы решили взять компенсацию, добавили свои денег и купили квартиру в другом доме.

Без помощи Вячеслава Володина нам не пришлось бы рассчитывать даже на это, остались бы на улице. Очень рады, что наши интересы отстаиваются на таком высоком уровне, задействовав серьезные ресурсы: это же сотни миллионов рублей, которые направили на решение нашего вопроса, — рассказала о своей ситуации Ирина Горбунова, отметив, что в новое жилье ее семья въехала год назад.