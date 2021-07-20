С заявлением о мошенничестве в Волжский отдел полиции обратилась 50-летняя жительница Саратова. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Саратова.

Женщина пояснила, что ей стали приходить сообщения о погашении кредитного долга, однако кредит на сумму в 14,9 тысячи рублей она не оформляла.

В ходе проверки сотрудники полиции задержали 45-летнюю женщину по подозрению в мошенничестве. Выяснилось, что некоторое время назад заявительница продала квартиру, однако не оплачивала коммунальные услуги, и у нее скопился долг в 46 тысяч рублей.

Покупательница узнала что ее обманули и решила отомстить женщине. Зная ее данные, указанные в договоре купли-продажи, она оформила на нее кредит онлайн в микрозайме.

Подозреваемая призналась в содеянном, в отношении нее избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.