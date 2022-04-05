Утвержден порядок предоставления социальных выплат обманутым дольщикам, включенным в региональный реестр. Об этом сегодня, 5 апреля, сообщил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

По его словам, всего в списке 24 объекта, самый многочисленный из них — ЖСК «Северный» (128 участников долевого строительства). На выплаты дольщикам ЖСК «Северный» средства уже предусмотрены в областном бюджете.

— После утверждения списка граждан, предоставивших все необходимые документы, специальной комиссией начнется зачисление средств на их счета, — уточнил политик.

Он отметил, что вопрос удалось решить благодаря поддержке Председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина. Одним из механизмов восстановления прав обманутых дольщиков является Фонд развития территорий.

— С 2019 года приняты решения по 46 объектам, из них 7 достраиваются. Дольщикам 39 проблемных домов предоставляются компенсации. Фонд уже выплатил 6,882 млрд рублей 4318 гражданам, — заметил Бусаргин.

Уточнить информацию о порядке получения социальной выплаты дольщики могут у специалистов регионального министерства строительства и ЖКХ по телефонам: 74-44-62, 74-44- 36 (с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00).