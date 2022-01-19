В полицию Кировского района обратился 23-летний саратовец и рассказал, что решил воспользоваться интимными услугами, но стал жертвой мошенников. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратову.

На одном из сайтов парень выбрал анкету понравившейся девушки по имени «Виктория» и позвонил по указанному номеру. Ответившая на звонок незнакомка сообщила, что ей нужна предоплата. Саратовец перевел 15 400 рублей, после чего общение продолжилось уже с менеджером неизвестной. Когда собеседник потребовал перечислить еще 8 900 рублей, горожанин заподозрил, что его обманывают, и прервал разговор.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В ходе служебной командировки в Краснодарский край по подозрению в совершении преступления в отдел полиции доставлен 29-летний мужчина. Безработный житель Новокубанска признался, что на сайте опубликовал анкету девушки, а для общения с «клиентом» использовал программу по изменению голоса.

Деньги мужчина потратил на личные нужды, ему избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.