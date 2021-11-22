35-летнему саратовцу предъявлено обвинение в мошенничестве и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. От дачи показаний он отказался, сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

В январе 2018 года жительница Саратова была поставлена на учет в качестве нуждающейся в жилье. В ноябре 2020 года она познакомилась с саратовцем, который заверил ее, что сможет помочь ей в решении этого вопроса за вознаграждение. 28 августа женщине выдали жилищный сертификат на сумму 1 228 326 рублей.

После этого мужчина начал требовать 100 тысяч рублей якобы за помощь. Женщина обратилась с заявлением в полицию.

Ранее обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате ведомства.