В Саратовской области задержан подозреваемый в совершении серии мошенничеств. Жертвами 22-летнего злоумышленника становились люди преклонного возраста, как сообщают в ГУ МВД.

Подозреваемый, действуя по схеме «ваш родственник попал в ДТП», вводил в заблуждение стариков и забирал у них деньги, которые они отдавали якобы для помощи близким. Злоумышленник, посещая квартиры жертв, старался не снимать маску и, подходя к подъездам, закрывал камеры домофонов рукой.

Молодой человек признался в совершении 7 фактов мошенничеств. Сумма ущерба, причиненного потерпевшим — более 2 миллионов рублей.

Сам задержанный в свое оправдание рассказал о том, что одно из преступлений так и не смог довести до конца, совесть не позволила. Убедив однажды пенсионерку весьма преклонного возраста в том, что ее родственнику, совершившему ДТП, нужно срочно передать деньги, он поспешил к ней домой. Однако, увидев в каких условиях живет старушка, злоумышленник не стал забирать у нее последние деньги. Бабушка была

готова пожертвовать на спасение родственника около 400 тысяч рублей.