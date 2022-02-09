Суд признал виновным 32-летнего местного жителя в публичном оскорблении представителя власти и применении насилия к нему. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

В ночь с 4 на 5 сентября прошлого года сотрудники ППС по Аткарскому району патрулируя на служебном автомобиле улицы Аткарска, заметили неподалеку от кафе, расположенного на улице Рабочая пьяного мужчину. Гражданин вышел на проезжую часть, перегородив движение машин. На требование полицейских прекратить мужчина отреагировал агрессивно и принялся оскорблять двоих сотрудников и высказал угрозу применения силы. Затем злоумышленник толкнул руками в область груди одного из сотрудников полиции, после чего нанес не менее двух ударов кулаком другому полицейскому в область головы.

Несмотря на непризнание подсудимым вины в содеянном, суд счел полностью доказанным совершение им инкриминируемых деяний.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.